双重平均真实范围振荡器是经平滑的标准 ATR，以彩色直方图呈现。

增长的数值以 绿色 绘制, 下跌的则为 红色。

它有两个可配置的参数:

ATR period - ATR 计算周期

- ATR 计算周期 Smoothing period - 平滑周期

计算: AATR = SMA(ATR, Smoothing period) 其中: ATR - "ATR period" 内经计算的标准 ATR



