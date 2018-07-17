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双重平均真实范围振荡器是经平滑的标准 ATR，以彩色直方图呈现。
增长的数值以 绿色 绘制, 下跌的则为 红色。
它有两个可配置的参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- Smoothing period - 平滑周期
计算:
AATR = SMA(ATR, Smoothing period)
其中:
ATR - "ATR period" 内经计算的标准 ATR
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21313
AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel
由两条移动平均线 AbsolutelyNoLagLwma 构成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价Rj_SlidingRangeRj_Digit_HTF
Rj_SlidingRangeRj_Digit 指标，输入参数中有时间帧选项
Adaptable_RSI
一款可配置的 RSIBears_Bulls_Impuls
多空力量指标