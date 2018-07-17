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AATR - MetaTrader 5脚本

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AATR.mq5 (7.95 KB) 预览
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双重平均真实范围振荡器是经平滑的标准 ATR，以彩色直方图呈现。

增长的数值以 绿色 绘制, 下跌的则为 红色

它有两个可配置的参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • Smoothing period - 平滑周期

计算:

AATR = SMA(ATR, Smoothing period)

其中:

ATR - "ATR period" 内经计算的标准 ATR


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21313

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由两条移动平均线 AbsolutelyNoLagLwma 构成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价

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