Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда

Индикатор Ang_Zad_C_Hist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах