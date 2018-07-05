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Советники

Auto ADX - эксперт для MetaTrader 5

Hermes9999 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1723
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Devid.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник использует индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX), выставляет Стоп лосс, Тейк профит, может включать трейлинг позиций. Используются два главных параметра: "Период усреднения индикатора ADX" и "Уровень индикатора ADX".

Auto ADX (level)

Оставшиеся три параметра:

  • Reverse - при значении "true" закрывает позицию противоположную сигналу.
  • Lots - задание размера позиции вручную, постоянный размер позиции
  • Risk - размер позиции вычисляется динамически, в процентах риска на сделку

После оптимизации на EURUSD,H1 (внимание: код приложенный в КодоБазу содержит НЕОПТИМИЗИРОВАННЫЕ параметры!!!)

Auto ADX

CCFp EA CCFp EA

Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)

CCFp (Complex Common Frames percent) CCFp (Complex Common Frames percent)

Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464

Ang_Zad_C_HTF Ang_Zad_C_HTF

Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда

Ang_Zad_C_Hist_HTF Ang_Zad_C_Hist_HTF

Индикатор Ang_Zad_C_Hist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах