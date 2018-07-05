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Auto ADX - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Devid.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник использует индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX), выставляет Стоп лосс, Тейк профит, может включать трейлинг позиций. Используются два главных параметра: "Период усреднения индикатора ADX" и "Уровень индикатора ADX".
Оставшиеся три параметра:
- Reverse - при значении "true" закрывает позицию противоположную сигналу.
- Lots - задание размера позиции вручную, постоянный размер позиции
- Risk - размер позиции вычисляется динамически, в процентах риска на сделку
После оптимизации на EURUSD,H1 (внимание: код приложенный в КодоБазу содержит НЕОПТИМИЗИРОВАННЫЕ параметры!!!)
Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)CCFp (Complex Common Frames percent)
Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464
Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением трендаAng_Zad_C_Hist_HTF
Индикатор Ang_Zad_C_Hist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах