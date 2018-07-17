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EA

自动 ADX - MetaTrader 5EA

Hermes9999 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Auto ADX.mq5 (45.57 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Devid

MQL5 代码开发者barabashkakvn

EA 采用 iADX (平均方向移动指数，ADX) 指标，设置止损和止盈，并可为您的持仓启用尾随。 用到两个主要参数: "ADX Smoothing Period" 和 "ADX Level"。

自动 ADX (level)

其余的三个参数:

  • Reverse - 如果它为 "true"，则 EA 将反向持仓平仓。
  • Lots - 手动定义手数，手数固定
  • Risk - 以每笔成交的风险百分比动态计算手数

在优化 EURUSD，H1 (注意！ 上载到代码库里的代码包含非优化参数!!!)

自动 ADX

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21299

CCFp EA CCFp EA

基于集群指标 CCFp (复杂通用框架百分比) 的智能交易系统

CRF CRF

CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整。

布林带+两条均线+之字折线 布林带+两条均线+之字折线

智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。

Ang_Zad_C_HTF Ang_Zad_C_HTF

Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色