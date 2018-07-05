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CCFp EA - эксперт для MetaTrader 5

lexandros | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1979
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
CCFp EA.mq5 (44.87 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
CCFp.mq5 (41.63 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи: Aleksey Filatkin.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)

CCFp indicator

Уровни Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг в истинных пунктах. Например параметр 500 для пятизначного символа означает 0.00500, а для четырёхзначного это уже будет 0.0500.

Входные параметры

  • Lots - объём открываемой позиции
  • Stop Loss - стоп лосс
  • Take Profit - тейк
  • Trailing Stop - трейлинг
  • Trailing Step - шаг трейлинга
  • Step - шаг между значениями индикатора
  • Close opposite positions - закрывать противоположные позиции
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

Параметры по-умолчанию, символ EURUSD,H1: в одном случае параметр "Закрывать противоположные позиции" равен true, а в другом false

CCFp EA false

CCFp EA true

CCFp (Complex Common Frames percent) CCFp (Complex Common Frames percent)

Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.

Auto ADX Auto ADX

Советник по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX).

Ang_Zad_C_HTF Ang_Zad_C_HTF

Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда