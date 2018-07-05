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CCFp EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Aleksey Filatkin.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)
Уровни Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг в истинных пунктах. Например параметр 500 для пятизначного символа означает 0.00500, а для четырёхзначного это уже будет 0.0500.
Входные параметры
- Lots - объём открываемой позиции
- Stop Loss - стоп лосс
- Take Profit - тейк
- Trailing Stop - трейлинг
- Trailing Step - шаг трейлинга
- Step - шаг между значениями индикатора
- Close opposite positions - закрывать противоположные позиции
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Параметры по-умолчанию, символ EURUSD,H1: в одном случае параметр "Закрывать противоположные позиции" равен true, а в другом false
Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464Alexav D1 Profit GBPUSD
Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.
Советник по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX).Ang_Zad_C_HTF
Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда