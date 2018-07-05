Автор идеи: Aleksey Filatkin.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)

Уровни Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг в истинных пунктах. Например параметр 500 для пятизначного символа означает 0.00500, а для четырёхзначного это уже будет 0.0500.