Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда

Советник по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX).