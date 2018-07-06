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Индикаторы

Ang_Zad_C_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1310
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Ang_Zad_C.mq5 (18.43 KB) просмотр
Ang_Zad_C_HTF.mq5 (22.07 KB) просмотр
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Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Ang_Zad_C.ex5.

Рис.1. Индикатор Ang_Zad_C_HTF

Рис.1. Индикатор Ang_Zad_C_HTF

Auto ADX Auto ADX

Советник по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX).

CCFp EA CCFp EA

Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)

Ang_Zad_C_Hist_HTF Ang_Zad_C_Hist_HTF

Индикатор Ang_Zad_C_Hist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF

Индикатор Ang_Zad_C_Hist_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах