Индикатор Ang_Zad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Ang_Zad_C.ex5.

Рис.1. Индикатор Ang_Zad_C_HTF