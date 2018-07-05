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CCFp (Complex Common Frames percent) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3447
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Автор идеи: Simeon Semenych.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
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