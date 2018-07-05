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Индикаторы

CCFp (Complex Common Frames percent) - индикатор для MetaTrader 5

SemSemFx | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3447
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеиSimeon Semenych.

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn.

Кластерный индикатор по мотивам статьи Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX.

CCFp indicator

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Советник выставляет по четыре позиции с разными уровнями Тейк профит. При срабатывании одного Тейк профита, остальные позиции переносятся в безубыток.

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