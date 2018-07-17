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EA

CCFp EA - MetaTrader 5EA

lexandros | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\
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思路提供者: Aleksey Filatkin

MQL5 代码开发者barabashkakvn

基于集群指标 CCFp (复杂通用框架百分比) 的智能交易系统

CCFp 指标

止损，止盈和尾随级别均以真实点数为单位。 举例，参数 500 对于五位小数意即 0.00500，对于四位小数意即 0.0500。

输入

  • Lots - 开仓交易量
  • Stop Loss - 止损
  • Take Profit - 止盈
  • Trailing Stop - 尾随
  • Trailing Step - 尾随步幅
  • Step - 指标值之间的步幅
  • Close opposite positions - 反向持仓平仓
  • magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD，H1 默认参数: 在一种情况下，参数 "Close opposite positions" 等于 true; 在其它情况下，它等于 false

CCFp EA false

CCFp EA true

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21298

CRF CRF

CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整。

JB_Volatility JB_Volatility

JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。

自动 ADX 自动 ADX

基于 iADX (平均方向运动指数，ADX) 指标的智能交易系统。

布林带+两条均线+之字折线 布林带+两条均线+之字折线

智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。