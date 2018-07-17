思路提供者: Aleksey Filatkin。

MQL5 代码开发者: barabashkakvn。

基于集群指标 CCFp (复杂通用框架百分比) 的智能交易系统

止损，止盈和尾随级别均以真实点数为单位。 举例，参数 500 对于五位小数意即 0.00500，对于四位小数意即 0.0500。

输入

Lots - 开仓交易量

- 开仓交易量 Stop Loss - 止损

- 止损 Take Profit - 止盈

- 止盈 Trailing Stop - 尾随

- 尾随 Trailing Step - 尾随步幅

- 尾随步幅 Step - 指标值之间的步幅

- 指标值之间的步幅 Close opposite positions - 反向持仓平仓

- 反向持仓平仓 magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD，H1 默认参数: 在一种情况下，参数 "Close opposite positions" 等于 true; 在其它情况下，它等于 false