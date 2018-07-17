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CCFp EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2600
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Aleksey Filatkin。
MQL5 代码开发者: barabashkakvn。
基于集群指标 CCFp (复杂通用框架百分比) 的智能交易系统
止损，止盈和尾随级别均以真实点数为单位。 举例，参数 500 对于五位小数意即 0.00500，对于四位小数意即 0.0500。
输入
- Lots - 开仓交易量
- Stop Loss - 止损
- Take Profit - 止盈
- Trailing Stop - 尾随
- Trailing Step - 尾随步幅
- Step - 指标值之间的步幅
- Close opposite positions - 反向持仓平仓
- magic number - EA 的独有标识符。
EURUSD，H1 默认参数: 在一种情况下，参数 "Close opposite positions" 等于 true; 在其它情况下，它等于 false
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21298
CRF
CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整。JB_Volatility
JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。
自动 ADX
基于 iADX (平均方向运动指数，ADX) 指标的智能交易系统。布林带+两条均线+之字折线
智能交易系统使用 iBands (布林带，BB)，两条不同时间帧的 iMA (移动平均线，MA) 和自定义之字折线指标。