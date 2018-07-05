Alexav D1 Profit GBPUSD

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Открывает четыре позиции с разным уровнем Тейк профит. Как только одна из позиций закрывается по Тейк профит, остальные переносятся в безубыток. И так продолжается пока все позиции не будут закрыты по Тейк профит.

Входные параметры

Lots - объём позиции

- объём позиции Moving Average: averaging period - индикатор "Moving Average": период усреднения

- индикатор "Moving Average": период усреднения RSI: averaging period - индикатор "RSI": период усреднения

- индикатор "RSI": период усреднения ATR: averaging period - индикатор "ATR": период усреднения

- индикатор "ATR": период усреднения Coefficient SL - коэффициент расчета Стоп лосс (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")

- коэффициент расчета Стоп лосс (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR") Coefficient TP - коэффициент расчета Тейк профит (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")

//--- Уровни RSI

RSIUpperLimit - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"

- BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit" RSIUpperLevel - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"

- BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit" RSILowerLeve l - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"

l - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit" RSILowerLimit - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"

//--- MACD

period for Fast average calculation

period for Slow average calculation

period for their difference averaging

MacdDiffBuy - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия BUY

- минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия BUY MacdDiffSell - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия SELL

//---

magic number - уникальный идентификатор эксперта

GBPUSD,H1: