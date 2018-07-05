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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Alexav D1 Profit GBPUSD - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Открывает четыре позиции с разным уровнем Тейк профит. Как только одна из позиций закрывается по Тейк профит, остальные переносятся в безубыток. И так продолжается пока все позиции не будут закрыты по Тейк профит.
Входные параметры
- Lots - объём позиции
- Moving Average: averaging period - индикатор "Moving Average": период усреднения
- RSI: averaging period - индикатор "RSI": период усреднения
- ATR: averaging period - индикатор "ATR": период усреднения
- Coefficient SL - коэффициент расчета Стоп лосс (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")
- Coefficient TP - коэффициент расчета Тейк профит (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")
//--- Уровни RSI
- RSIUpperLimit - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"
- RSIUpperLevel - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"
- RSILowerLevel - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"
- RSILowerLimit - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"
//--- MACD
- period for Fast average calculation
- period for Slow average calculation
- period for their difference averaging
- MacdDiffBuy - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия BUY
- MacdDiffSell - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия SELL
//---
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
GBPUSD,H1:
VR Atr pro Lite MT5
Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход ценыCandle shadows v1
Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).
CCFp (Complex Common Frames percent)
Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464CCFp EA
Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)