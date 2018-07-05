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Alexav D1 Profit GBPUSD - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1675
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Открывает четыре позиции с разным уровнем Тейк профит. Как только одна из позиций закрывается по Тейк профит, остальные переносятся в безубыток. И так продолжается пока все позиции не будут закрыты по Тейк профит.

Входные параметры

  • Lots - объём позиции
  • Moving Average: averaging period - индикатор "Moving Average": период усреднения
  • RSI: averaging period - индикатор "RSI": период усреднения
  • ATR: averaging period - индикатор "ATR": период усреднения
  • Coefficient SL - коэффициент расчета Стоп лосс (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")
  • Coefficient TP - коэффициент расчета Тейк профит (коэффициент умножается на значение индикатора "ATR")

//--- Уровни RSI

  • RSIUpperLimit - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"
  • RSIUpperLevel - BUY позиции могут открываться в интервале от "RSIUpperLevel" до "RSIUpperLimit", при этом "RSIUpperLevel" должен быть больше "RSIUpperLimit"
  • RSILowerLevel - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"
  • RSILowerLimit - SELL позиции могут открываться в интервале от "RSILowerLimit" до "RSILowerLevel", при этом "RSILowerLevel" должен быть больше "RSILowerLimit"

//--- MACD

  • period for Fast average calculation
  • period for Slow average calculation
  • period for their difference averaging
  • MacdDiffBuy - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия BUY
  • MacdDiffSell - минимальная разница между баром 2 и баром 1 ((MathAbs(MACD_1)-MathAbs(MACD_2))/MathAbs(MACD_1)) для открытия SELL

//---

  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

GBPUSD,H1:

Alexav D1 Profit GBPUSD

VR Atr pro Lite MT5 VR Atr pro Lite MT5

Индикатор Atr Lite, рассчитывает средний ход цены

Candle shadows v1 Candle shadows v1

Анализ размера свечи и тени свечи. В OnTradeTransaction отлавливаем открытие (DEAL_ENTRY_IN) и закрытие позиций (DEAL_ENTRY_OUT), а также закрытие по Stop loss (DEAL_REASON_SL).

CCFp (Complex Common Frames percent) CCFp (Complex Common Frames percent)

Кластерный индикатор по статье https://www.mql5.com/ru/articles/1464

CCFp EA CCFp EA

Советник по кластерному индикатору CCFp (Complex Common Frames percent)