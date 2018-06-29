Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.

Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.