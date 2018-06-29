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CRF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.
Не имеет настраиваемых параметров.
Расчет:
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Если High > PrevHigh:CRF = PrevCRF + 1
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Иначе если High < PrevHigh:CRF = PrevCRF - 1
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Если Low > PrevLow:CRF = PrevCRF + 1
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Иначе если Low < PrevLow:CRF = PrevCRF - 1
Цвет:
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Если CRF > PrevCRF: цвет зеленый
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Если CRF < PrevCRF: цвет красный
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Если CRF == PrevCRF: цвет серый
JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.PAC
PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.
Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.CMC
Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.