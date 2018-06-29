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Индикаторы

CRF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1607
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.

Не имеет настраиваемых параметров.

Расчет:

CRF = PrevCRF

  • Если High > PrevHigh:

    CRF = PrevCRF + 1

  • Иначе если High < PrevHigh:

    CRF = PrevCRF - 1

  • Если Low > PrevLow:

    CRF = PrevCRF + 1

  • Иначе если Low < PrevLow:

    CRF = PrevCRF - 1

Цвет:

  • Если CRF > PrevCRF: цвет зеленый

  • Если CRF < PrevCRF: цвет красный

  • Если CRF == PrevCRF: цвет серый

JB_Volatility JB_Volatility

JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.

PAC PAC

PAC (Periods After Crossing MA) - осциллятор, отображающий количество баров, прошедших после последнего пересечения цены и скользящей средней.

CMH CMH

Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.

CMC CMC

Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.