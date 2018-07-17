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CRF - MetaTrader 5脚本

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CRF.mq5 (6.73 KB) 预览
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CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整

它没有可配置参数:

计算:

CRF = PrevCRF

  • 如果 High > PrevHigh:

    CRF = PrevCRF + 1

  • 否则, 如果 High < PrevHigh:

    CRF = PrevCRF - 1

  • 如果 Low > PrevLow:

    CRF = PrevCRF + 1

  • 否则, 如果 Low < PrevLow:

    CRF = PrevCRF - 1

颜色:

  • 如果 CRF > PrevCRF, 则颜色为 绿色

  • 如果 CRF < PrevCRF, 则颜色为 红色

  • 如果 CRF == PrevCRF, 则颜色为 灰色

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21275

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