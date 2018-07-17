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CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整。
它没有可配置参数:
计算:
CRF = PrevCRF
-
如果 High > PrevHigh:
CRF = PrevCRF + 1
-
否则, 如果 High < PrevHigh:
CRF = PrevCRF - 1
-
如果 Low > PrevLow:
CRF = PrevCRF + 1
-
否则, 如果 Low < PrevLow:
CRF = PrevCRF - 1
颜色:
-
如果 CRF > PrevCRF, 则颜色为 绿色
-
如果 CRF < PrevCRF, 则颜色为 红色
-
如果 CRF == PrevCRF, 则颜色为 灰色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21275
JB_Volatility
JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。CMC
CMC (清晰方法蜡烛) 指标根据现有行情趋势显示彩色烛条。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。 它基于清晰方法直方图指标。