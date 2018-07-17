JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。

CMC (清晰方法蜡烛) 指标根据现有行情趋势显示彩色烛条。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。 它基于清晰方法直方图指标。