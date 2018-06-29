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Индикаторы

CMC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1682
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(10)
Опубликован:
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Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

Расчет:

  • Если Swing > 0: цвет свечей синий

  • Если Swing < 0: цвет свечей красный

где:

HH = Maximum(High, PrevHH)
LH = Minimum(High, PrevLH)
HL = Maximum(Low, PrevHL)
LL = Minimum(Low, PrevLL)

  • Если Swing > 0 и High < HL:

    Swing = -1
    LL = Low
    LH = High

  • Если Swing < 0 и Low > LH:

    Swing = 1
    HH = High
    HL = Low

  • Иначе если High < HL:

    Swing = -1
    LL = Low
    LH = High

  • Иначе если Low > HL:

    Swing = 1
    HH = High
    HL = Low

CMH CMH

Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.

CRF CRF

Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.

VC VC

Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.

TTF TTF

Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.