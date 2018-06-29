Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

Расчет: Если Swing > 0 : цвет свечей синий

Если Swing < 0: цвет свечей красный где: HH = Maximum(High, PrevHH)

LH = Minimum(High, PrevLH)

HL = Maximum(Low, PrevHL)

LL = Minimum(Low, PrevLL) Если Swing > 0 и High < HL : Swing = -1

LL = Low

LH = High

Если Swing < 0 и Low > LH : Swing = 1

HH = High

HL = Low

Иначе если High < HL : Swing = -1

LL = Low

LH = High

Иначе если Low > HL: Swing = 1

HH = High

HL = Low