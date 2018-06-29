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CMH - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров.
Расчет:
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Если Swing > 0:CMH = High - HL
Цвет - голубой
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Если Swing < 0:CMH = LH - Low
Цвет - розовый
где:
LH = Minimum(High, PrevLH)
HL = Maximum(Low, PrevHL)
LL = Minimum(Low, PrevLL)
-
Если Swing > 0 и High < HL:Swing = -1
LL = Low
LH = High
-
Если Swing < 0 и Low > LH:Swing = 1
HH = High
HL = Low
-
Иначе если High < HL:Swing = -1
LL = Low
LH = High
-
Иначе если Low > HL:Swing = 1
HH = High
HL = Low
Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.JB_Volatility
JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.
Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.VC
Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.