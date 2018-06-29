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Индикаторы

CMH - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1460
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров.

Расчет:

  • Если Swing > 0:

    CMH = High - HL

    Цвет - голубой


  • Если Swing < 0:

    CMH = LH - Low

    Цвет - розовый

где:

HH = Maximum(High, PrevHH)
LH = Minimum(High, PrevLH)
HL = Maximum(Low, PrevHL)
LL = Minimum(Low, PrevLL)

  • Если Swing > 0 и High < HL:

    Swing = -1
    LL = Low
    LH = High

  • Если Swing < 0 и Low > LH:

    Swing = 1
    HH = High
    HL = Low

  • Иначе если High < HL:

    Swing = -1
    LL = Low
    LH = High

  • Иначе если Low > HL:

    Swing = 1
    HH = High
    HL = Low

CRF CRF

Индикатор CRF (Cumulative Rotation Factor) отображает состояния рынка: движения вверх/вниз/консолидации.

JB_Volatility JB_Volatility

JB Volatility - осциллятор волатильности рынка с цветовым обозначением состояния.

CMC CMC

Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

VC VC

Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.