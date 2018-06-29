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VC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
Top = Maximum(MaxT, T),
Bottom = Minimum(MinB, B)
Bottom = Minimum(MinB, B)
где:
T = 2 * Typical - High,
B = 2 * Typical - Low,
MinB = минимальное значение B в диапазоне Period
MaxT = максимальное значение T в диапазоне Period
Typical = SMA(1, PRICE_TYPICAL)
B = 2 * Typical - Low,
MinB = минимальное значение B в диапазоне Period
MaxT = максимальное значение T в диапазоне Period
Typical = SMA(1, PRICE_TYPICAL)
CMC
Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.CMH
Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.