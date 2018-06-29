Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.