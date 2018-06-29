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Индикаторы

VC - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1829
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор VC (Volatility Channel by Larry Williams) - канал волатильности Ларри Вильямса.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

Top = Maximum(MaxT, T),
Bottom = Minimum(MinB, B)

где:

T = 2 * Typical - High,
B = 2 * Typical - Low,
MinB = минимальное значение B в диапазоне Period
MaxT = максимальное значение T в диапазоне Period
Typical = SMA(1, PRICE_TYPICAL)

CMC CMC

Индикатор CMC (Clear Method Candles) отображает цветные свечи, исходя из существующей тенденции на рынке. Рассчитывается "чистым" методом (без использования сторонних индикаторов, только цена) и не имеет настраиваемых параметров. Основан на индикаторе Clear Method Histogram.

CMH CMH

Индикатор CMH (Clear Method Histogram) отображает цветную гистограмму существующей тенденции на рынке.

TTF TTF

Индикатор-осциллятор TTF (Trend Trigger Factor) был разработан как метод определения тенденций и смены направления рынка.

TCF TCF

Индикатор-осциллятор TCF (Trend Continuation Factor - фактор продолжения тренда) был разработан, чтобы помочь определить тенденцию и направление рынка.