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CMC - MetaTrader 5脚本

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CMC (清晰方法蜡烛) 指标根据现有行情趋势显示彩色烛条。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。 它基于 清晰方法直方图 指标。

计算:

  • 如果 Swing > 0, 则烛条为 蓝色

  • 如果 Swing < 0, 则烛条为 红色

其中:

HH = Maximum(High, PrevHH)
LH = Minimum(High, PrevLH)
HL = Maximum(Low, PrevHL)
LL = Minimum(Low, PrevLL)

  • 如果 Swing > 0High < HL:

    Swing = -1
LL = Low
LH = High

  • 如果 Swing < 0Low > LH:

    Swing = 1
HH = High
HL = Low

  • 否则, 如果 High < HL:

    Swing = -1
LL = Low
LH = High

  • 否则, 如果 Low > HL:

    Swing = 1
HH = High
HL = Low

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21274

CMH CMH

CMH (清晰方法直方图) 指标显示当前行情趋势的彩色直方图。

VC VC

VC (拉瑞·威廉姆斯的波动率通道) 指标。

JB_Volatility JB_Volatility

JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。

CRF CRF

CRF (累积轮换因子) 指标显示行情状态: 上行趋势/下行趋势/盘整。