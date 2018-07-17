CMC (清晰方法蜡烛) 指标根据现有行情趋势显示彩色烛条。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。 它基于 清晰方法直方图 指标。

计算: 如果 Swing > 0 , 则烛条为 蓝色

如果 Swing < 0, 则烛条为 红色 其中: HH = Maximum(High, PrevHH) LH = Minimum(High, PrevLH) HL = Maximum(Low, PrevHL) LL = Minimum(Low, PrevLL) 如果 Swing > 0 且 High < HL : Swing = -1 LL = Low LH = High

如果 Swing < 0 且 Low > LH : Swing = 1 HH = High HL = Low

否则, 如果 High < HL : Swing = -1 LL = Low LH = High

否则, 如果 Low > HL: Swing = 1 HH = High HL = Low