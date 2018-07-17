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CMH (清晰方法直方图) 指标显示当前行情趋势的彩色直方图。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。
计算:
-
如果 Swing > 0:
CMH = High - HL
颜色 - 蓝
-
如果 Swing < 0:
CMH = LH - Low
颜色 - 粉
其中:
HH = Maximum(High, PrevHH) LH = Minimum(High, PrevLH) HL = Maximum(Low, PrevHL) LL = Minimum(Low, PrevLL)
-
如果 Swing > 0 且 High < HL:
Swing = -1 LL = Low LH = High
-
如果 Swing < 0 且 Low > LH:
Swing = 1 HH = High HL = Low
-
否则, 如果 High < HL:
Swing = -1 LL = Low LH = High
-
否则, 如果 Low > HL:
Swing = 1 HH = High HL = Low
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21271
CMC
CMC (清晰方法蜡烛) 指标根据现有行情趋势显示彩色烛条。 它是通过 "纯" 方法计算的 (不使用任何其它指标，仅使用价格)，并且没有可配置的参数。 它基于清晰方法直方图指标。JB_Volatility
JB 波动性 - 行情波动性振荡器，按颜色标记状态。