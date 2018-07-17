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TTF - MetaTrader 5脚本

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TTF (趋势触发因子) 振荡器是作为辨别行情趋势和逆转的方法而开发的。 M.H. 的文章对此进行了描述。 Pee 于 2004 年 12 月在 "股票与商品技术分析" 杂志上发表《Trend Trigger Factor - 趋势触发因子》。

它有三个可配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

计算:

TTF = 200 *(Max+Min - MaxL-MinL) / (Max+MaxL - Min-MinL)

其中:

  • Max, Min - Period+1 内的价格最高数值和最低数值
  • MinL, MaxL - 从 2*Period+2 至 Period+1 范围内的价格最高数值和最低数值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21268

TCF TCF

TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。

VC VC

VC (拉瑞·威廉姆斯的波动率通道) 指标。

CMH CMH

CMH (清晰方法直方图) 指标显示当前行情趋势的彩色直方图。