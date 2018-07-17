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TTF (趋势触发因子) 振荡器是作为辨别行情趋势和逆转的方法而开发的。 M.H. 的文章对此进行了描述。 Pee 于 2004 年 12 月在 "股票与商品技术分析" 杂志上发表《Trend Trigger Factor - 趋势触发因子》。
它有三个可配置参数:
- Period - 计算周期;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
TTF = 200 *(Max+Min - MaxL-MinL) / (Max+MaxL - Min-MinL)
其中:
- Max, Min - Period+1 内的价格最高数值和最低数值
- MinL, MaxL - 从 2*Period+2 至 Period+1 范围内的价格最高数值和最低数值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21268
TCF
TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。Self_Adjusting_RSI
自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。