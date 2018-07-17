TTF (趋势触发因子) 振荡器是作为辨别行情趋势和逆转的方法而开发的。 M.H. 的文章对此进行了描述。 Pee 于 2004 年 12 月在 "股票与商品技术分析" 杂志上发表《Trend Trigger Factor - 趋势触发因子》。

它有三个可配置参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Overbought - 超买等级;

- 超买等级; Oversold - 超卖等级。