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RP - MetaTrader 5脚本

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RP (范围位置) 指标显示在前 N 个周期内达到的价位范围 (从最低价到最高价)。

它有四个可配置的参数:

  • Range period - 范围计算周期;
  • First level - 第一个级别;
  • Second level - 第二个级别;
  • Third level - 第三个级别。

计算:

RP = 100 * (Close - Min) / (Max - Min)

其中:

  • Max, Min - Period 内的价格最高数值和最低数值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21265

PAC PAC

PAC (均线交叉后的时段) 是一款振荡器，显示最后一次价格和移动平均线交叉后出现的柱线数量。

DMI_Difference DMI_Difference

指标显示 ADX 指标的 +DI 和 -DI 之间的差值。

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。

TCF TCF

TCF (趋势延续因子) 振荡器的开发是为了帮助辨别行情的趋势和方向。