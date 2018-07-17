RP (范围位置) 指标显示在前 N 个周期内达到的价位范围 (从最低价到最高价)。

它有四个可配置的参数:

Range period - 范围计算周期;

- 范围计算周期; First level - 第一个级别;

- 第一个级别; Second level - 第二个级别;

- 第二个级别; Third level - 第三个级别。