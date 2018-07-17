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PAC - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1209
等级:
(9)
已发布:
PAC.mq5 (9.78 KB) 预览
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PAC (均线交叉后的时段) 是一款振荡器，显示最后一次价格和移动平均线交叉后出现的柱线数量。

如果移动平均线上穿价格，那么直方图正数侧将以 绿色 绘制; 如果最后一个交叉点是向下的，则负数侧以 红色 绘制。

该指标有三个可配置参数:

  • Period - 均线周期;
  • Method - 均线计算方法;
  • Applied price - 计算均线的价格类型。

计算:

  • 如果 Price > MA and PrevPrice > PrevMA:

    PAC = PrevPAC + 1

  • 如果 Price < MA and PrevPrice < PrevMA:

    PAC = PrevPAC - 1

  • 如果 Price > MA:

    PAC = 1

  • 如果 Price < MA:

    PAC = -1

其中:

Price - SMA(Applied price, 1)
MA - MA(Applied price, Period, Method)

图例 1. 默认, SMA(Close,14)

图例 1. 默认, SMA(Close,14)


图例 1. 在价格图表上, SMA(Close,14)

图例 1. 在价格图表上, SMA(Close,14)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21264

DMI_Difference DMI_Difference

指标显示 ADX 指标的 +DI 和 -DI 之间的差值。

BuffAverage BuffAverage

Buff Dormeier 的交易量加权移动平均线。

RP RP

RP (范围位置) 指标显示在前 N 个周期内达到的价位范围 (从最低价到最高价)。

Self_Adjusting_RSI Self_Adjusting_RSI

自调整 RSI 振荡器中，我们已经实现了如 David Sepiashvili 的文章《The Self-Adjusting RSI》中所述的自动调整 RSI 振荡器超买/超卖级别的方法。