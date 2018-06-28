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BOP - индикатор для MetaTrader 5
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BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period Action - период расчета краткосрочных колебаний цены;
- Range Price - диапазон цен трендовой составляющей;
- Use last period - использовать ли для расчета трендовой составляющей значения текущего бара.
Расчет:
BOP = (Close - Open[Period Action]) / (Max-Min)
где:
- Max, Min - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Range Price.
BuffAverage
Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.DMI_Difference
Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.
AV
AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.Adaptable_CCI
Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.