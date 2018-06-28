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Индикаторы

BOP - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2463
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period Action - период расчета краткосрочных колебаний цены;
  • Range Price - диапазон цен трендовой составляющей;
  • Use last period - использовать ли для расчета трендовой составляющей значения текущего бара.

Расчет:

BOP = (Close - Open[Period Action]) / (Max-Min)

где:

  • Max, Min - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Range Price.

BuffAverage BuffAverage

Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.

DMI_Difference DMI_Difference

Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.

AV AV

AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.