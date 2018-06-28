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Индикаторы

BuffAverage - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1904
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Скользящая средняя Buff Dormeier's Moving Average была представлена в статье Бафа Дормейера "Buff Up Your Moving Averages".

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

Buff = AvgVC / AvgVol

где:

AvgVC = SMA(VC, Period)
AvgVol = SMA(Volume, Period)
VC = Volume*Close

DMI_Difference DMI_Difference

Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.

ATR Value Indicator ATR Value Indicator

Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.

BOP BOP

BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.

AV AV

AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.