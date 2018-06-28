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BuffAverage - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Buff Dormeier's Moving Average была представлена в статье Бафа Дормейера "Buff Up Your Moving Averages".
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
Buff = AvgVC / AvgVol
где:
AvgVC = SMA(VC, Period)
AvgVol = SMA(Volume, Period)
VC = Volume*Close
AvgVol = SMA(Volume, Period)
VC = Volume*Close
DMI_Difference
Индикатор разницы между +DI и -DI индикатора ADX.ATR Value Indicator
Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.