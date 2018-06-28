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Индикаторы

Adaptable_CCI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1915
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Опубликован:
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Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period (CCI period) - период расчета (как у стандартного CCI);
  • Applied price (CCI apply to) - цена расчета (как у стандартного CCI);
  • Deviation period - диапазон расчета;
  • Correction factor - коэффициент коррекции (масштаб шкалы цен CCI);
  • Method - метод расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

CCI = (Price - mean) / (meandev * Correction factor)

где:

mean = MA(Applied price, Period, Method)
meandev = SumD / Deviation period
SumD - сумма Abs(Applied price - Avg) в диапазоне Deviation period
Avg = SMA(Applied price,Deviation period)

Рис.1. Значения по умолчанию (совпадает со стандартным CCI)

Рис.1. Значения по умолчанию (совпадает со стандартным CCI)


Рис.2. Метод расчета EMA

Рис.2. Метод расчета EMA


Рис.3. Метод расчета SMMA

Рис.3. Метод расчета SMMA


Рис.4. Метод расчета LWMA

Рис.4. Метод расчета LWMA


Рис.5. Диапазон расчета 28 баров

Рис.5. Диапазон расчета 28 баров

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