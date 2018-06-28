Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Расчет:

CCI = (Price - mean) / (meandev * Correction factor)

где:

mean = MA(Applied price, Period, Method)

meandev = SumD / Deviation period

SumD - сумма Abs(Applied price - Avg) в диапазоне Deviation period

Avg = SMA(Applied price,Deviation period)