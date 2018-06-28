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Adaptable_CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period (CCI period) - период расчета (как у стандартного CCI);
- Applied price (CCI apply to) - цена расчета (как у стандартного CCI);
- Deviation period - диапазон расчета;
- Correction factor - коэффициент коррекции (масштаб шкалы цен CCI);
- Method - метод расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
где:
meandev = SumD / Deviation period
SumD - сумма Abs(Applied price - Avg) в диапазоне Deviation period
Avg = SMA(Applied price,Deviation period)
Рис.1. Значения по умолчанию (совпадает со стандартным CCI)
Рис.2. Метод расчета EMA
Рис.3. Метод расчета SMMA
Рис.4. Метод расчета LWMA
Рис.5. Диапазон расчета 28 баров
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