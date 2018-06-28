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Индикаторы

AV - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1358
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

AV = SVA(Volatility, Period)

где:

Volatility = High - Low

BOP BOP

BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.

BuffAverage BuffAverage

Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.

Zero_Lag_TEMA Zero_Lag_TEMA

Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.