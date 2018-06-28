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AV - индикатор для MetaTrader 5
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AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
AV = SVA(Volatility, Period)
где:
Volatility = High - Low
BOP
BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.BuffAverage
Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.
Adaptable_CCI
Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.Zero_Lag_TEMA
Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.