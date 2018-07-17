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BOP - MetaTrader 5脚本

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BOP.mq5 (9.73 KB) 预览
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BOP (推动力平衡) 是一款振荡器，可令您评估行市场上买卖双方的推动力，并在适当的时间内辨别趋势逆转。

它有三个可配置参数:

  • Period Action - 短期价格波动计算周期;
  • Range Price - 趋势价格范围;
  • Use last period - 是否使用当前装修按的数值来计算趋势分量。

计算:

BOP = (Close - Open[Period Action]) / (Max-Min)

其中:

  • Max, Min - Range Price 内的最高数值和最低价格数值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21258

AV AV

AV (平均波动率) - 简单的平均波动率振荡器。

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。

BuffAverage BuffAverage

Buff Dormeier 的交易量加权移动平均线。

DMI_Difference DMI_Difference

指标显示 ADX 指标的 +DI 和 -DI 之间的差值。