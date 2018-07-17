BOP (推动力平衡) 是一款振荡器，可令您评估行市场上买卖双方的推动力，并在适当的时间内辨别趋势逆转。

它有三个可配置参数:

Period Action - 短期价格波动计算周期;

- 短期价格波动计算周期; Range Price - 趋势价格范围;

- 趋势价格范围; Use last period - 是否使用当前装修按的数值来计算趋势分量。