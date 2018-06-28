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Индикаторы

DMI_Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1428
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(9)
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Индикатор-осциллятор DMI Difference отображает график разницы между двумя составляющими индикатора ADX: plus DI и minus DI. Направление движения рынка отображает разными цветами: вверх синим, вниз - красным.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • ADX period - период рассчитываемого ADX.

Расчет:

DDMI = PlusDI - MinusDI

ATR Value Indicator ATR Value Indicator

Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.

CCI Squeeze Multi Timeframe CCI Squeeze Multi Timeframe

По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).

BuffAverage BuffAverage

Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.

BOP BOP

BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.