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DMI_Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор DMI Difference отображает график разницы между двумя составляющими индикатора ADX: plus DI и minus DI. Направление движения рынка отображает разными цветами: вверх синим, вниз - красным.
Имеет один настраиваемый параметр:
- ADX period - период рассчитываемого ADX.
Расчет:
DDMI = PlusDI - MinusDI
ATR Value Indicator
Индикатор, отображающий значение ATR (Average True Range) в пипсах или пунктах, с возможностью установить множитель.CCI Squeeze Multi Timeframe
По сравнению с индикатором CCI Squeeze, это самостоятельная мультитаймфреймовая версия (для ее работы не нужны никакие другие индикаторы).
BuffAverage
Скользящая средняя Бафа Дормейера, взвешенная по объему.BOP
BOP (Balance of Power) - осциллятор, позволяющий оценить потенциал продавцов и покупателей на рынке, и вовремя определить разворот тренда.