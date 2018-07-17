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Adaptable_CCI - MetaTrader 5脚本

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Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。

它有七个可配置参数:

  • Period (CCI period) - 计算周期 (如同在标准 CCI);
  • Applied price (CCI apply to) - 计算价格类型 (如同在标准 CCI);
  • Deviation period - 计算范围;
  • Correction factor - 校正系数 (CCI 价格尺度);
  • Method - 计算方法;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

计算:

CCI = (Price - mean) / (meandev * Correction factor)

其中:

mean = MA(Applied price, Period, Method)
meandev = SumD / Deviation period
SumD - sum Abs(Applied price - Avg) within Deviation period
Avg = SMA(Applied price,Deviation period)

图例 1. 默认值 (符合标准 CCI)

图例 1. 默认值 (符合标准 CCI)


图例 2. EMA 计算方法

图例 2. EMA 计算方法


图例 3. SMMA 计算方法

图例 3. SMMA 计算方法


图例 4. LWMA 计算方法

图例 4. LWMA 计算方法


图例 5. 计算范围为 28 根柱线

图例 5. 计算范围为 28 根柱线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21256

Zero_Lag_TEMA Zero_Lag_TEMA

零滞后三重指数移动平均线指标。

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。

AV AV

AV (平均波动率) - 简单的平均波动率振荡器。

BOP BOP

BOP (推动力平衡) 是一款振荡器，可令您评估行市场上买卖双方的推动力，并在适当的时间内辨别趋势逆转。