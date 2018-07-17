Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。

AV (平均波动率) - 简单的平均波动率振荡器。

BOP (推动力平衡) 是一款振荡器，可令您评估行市场上买卖双方的推动力，并在适当的时间内辨别趋势逆转。