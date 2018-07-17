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Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。
它有七个可配置参数:
- Period (CCI period) - 计算周期 (如同在标准 CCI);
- Applied price (CCI apply to) - 计算价格类型 (如同在标准 CCI);
- Deviation period - 计算范围;
- Correction factor - 校正系数 (CCI 价格尺度);
- Method - 计算方法;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
CCI = (Price - mean) / (meandev * Correction factor)
其中:
mean = MA(Applied price, Period, Method) meandev = SumD / Deviation period SumD - sum Abs(Applied price - Avg) within Deviation period Avg = SMA(Applied price,Deviation period)
图例 1. 默认值 (符合标准 CCI)
图例 2. EMA 计算方法
图例 3. SMMA 计算方法
图例 4. LWMA 计算方法
图例 5. 计算范围为 28 根柱线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21256
Zero_Lag_TEMA
零滞后三重指数移动平均线指标。Tom_Demark_Moving_Average
Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。