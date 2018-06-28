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Индикаторы

Tom_Demark_Moving_Average - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Trend period - диапазон для идентификации тренда;
  • SMA period - период расчета.

Алгоритм работы

  1. Сначала определяется вероятный тренд. Если текущий Low (бычий тренд) или High (медвежий тренд) выше (для Low) или ниже (для High) предыдущих Low или High в диапазоне Trend period (12 баров по умолчанию) - значит давление медведей (быков) уменьшается и вероятен восходящий (нисходящий) тренд;
  2. До тех пор пока выполняется условие 1, рисуется линия восходящего (нисходящего) тренда TD MA на протяжении четырех баров. Если в течение четырех баров цена зафиксирует очередной минимум(максимум) в диапазоне Trend period, то TD MA продолжится на следующие четыре бара;
  3. При невыполнении условий для бычьего или медвежьего тренда, рисуется горизонтальная линия цветом линии последнего тренда.
  • TD MA = SMA(SMA period, PRICE_LOW) - для бычьего тренда;
  • TD MA = SMA(SMA period, PRICE_HIGH) - для медвежьего тренда.

Zero_Lag_TEMA Zero_Lag_TEMA

Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.

Slingshot Slingshot

Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами.