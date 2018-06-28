Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.

Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.