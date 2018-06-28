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Tom_Demark_Moving_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Trend period - диапазон для идентификации тренда;
- SMA period - период расчета.
Алгоритм работы
- Сначала определяется вероятный тренд. Если текущий Low (бычий тренд) или High (медвежий тренд) выше (для Low) или ниже (для High) предыдущих Low или High в диапазоне Trend period (12 баров по умолчанию) - значит давление медведей (быков) уменьшается и вероятен восходящий (нисходящий) тренд;
- До тех пор пока выполняется условие 1, рисуется линия восходящего (нисходящего) тренда TD MA на протяжении четырех баров. Если в течение четырех баров цена зафиксирует очередной минимум(максимум) в диапазоне Trend period, то TD MA продолжится на следующие четыре бара;
- При невыполнении условий для бычьего или медвежьего тренда, рисуется горизонтальная линия цветом линии последнего тренда.
- TD MA = SMA(SMA period, PRICE_LOW) - для бычьего тренда;
- TD MA = SMA(SMA period, PRICE_HIGH) - для медвежьего тренда.
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