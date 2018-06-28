Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.

Имеет два настраиваемых параметра:

Расчет:

ZLTEMA = TEMA1 + Diff

где:

Diff = TEMA1 - TEMA2

TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6

EMA6 = EMA(EMA5, Period)

EMA5 = EMA(EMA3, Period)

EMA4 = EMA(TEMA1, Period)

TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3

EMA3 = EMA(EMA2, Period)

EMA2 = EMA(EMA1, Period)

EMA1 = EMA(Applied price, Period)