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Индикаторы

Zero_Lag_TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

ZLTEMA = TEMA1 + Diff

где:

Diff = TEMA1 - TEMA2
TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6
EMA6 = EMA(EMA5, Period)
EMA5 = EMA(EMA3, Period)
EMA4 = EMA(TEMA1, Period)
TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3
EMA3 = EMA(EMA2, Period)
EMA2 = EMA(EMA1, Period)
EMA1 = EMA(Applied price, Period)

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI - осциллятор "адаптивный CCI". В отличии от стандартного, наряду с периодом и ценой расчета, позволяет изменять такие параметры как диапазон расчета, коэффициент коррекции и метод сглаживания.

AV AV

AV (Average Volatility) - простой индикатор-осциллятор средней волатильности.

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.