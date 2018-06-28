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Zero_Lag_TEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
ZLTEMA = TEMA1 + Diff
где:
Diff = TEMA1 - TEMA2
TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6
EMA6 = EMA(EMA5, Period)
EMA5 = EMA(EMA3, Period)
EMA4 = EMA(TEMA1, Period)
TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3
EMA3 = EMA(EMA2, Period)
EMA2 = EMA(EMA1, Period)
EMA1 = EMA(Applied price, Period)
TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6
EMA6 = EMA(EMA5, Period)
EMA5 = EMA(EMA3, Period)
EMA4 = EMA(TEMA1, Period)
TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3
EMA3 = EMA(EMA2, Period)
EMA2 = EMA(EMA1, Period)
EMA1 = EMA(Applied price, Period)
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