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Индикаторы

Stochastic_Bar - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1517
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями. Цвет гистограммы зависит от расположения линий относительно друг друга и уровней перекупленности/перепроданности.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • %K period - период линии K стохастика;
  • %D period - период линии D стохастика;
  • Slowing - период замедления стохастика;
  • Method - метод расчета стохастика;
  • Price field - цены расчета стохастика;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Цвета:

  • K > D и K < Overbought - зеленый;
  • K > D и K > Overbought - светло-зеленый;
  • K < D и K > Oversold - красный;
  • K < D и K < Oversold - оранжевый.

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.

Zero_Lag_TEMA Zero_Lag_TEMA

Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.

Slingshot Slingshot

Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами.

Rex Rex

Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).