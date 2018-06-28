Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями. Цвет гистограммы зависит от расположения линий относительно друг друга и уровней перекупленности/перепроданности.

Имеет семь настраиваемых параметров:

%K period - период линии K стохастика;

- период линии K стохастика; %D period - период линии D стохастика;

- период линии D стохастика; Slowing - период замедления стохастика;

- период замедления стохастика; Method - метод расчета стохастика;

- метод расчета стохастика; Price field - цены расчета стохастика;

- цены расчета стохастика; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.