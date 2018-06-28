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Stochastic_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями. Цвет гистограммы зависит от расположения линий относительно друг друга и уровней перекупленности/перепроданности.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- %K period - период линии K стохастика;
- %D period - период линии D стохастика;
- Slowing - период замедления стохастика;
- Method - метод расчета стохастика;
- Price field - цены расчета стохастика;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Цвета:
- K > D и K < Overbought - зеленый;
- K > D и K > Overbought - светло-зеленый;
- K < D и K > Oversold - красный;
- K < D и K < Oversold - оранжевый.
Tom_Demark_Moving_Average
Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.Zero_Lag_TEMA
Индикатор Zero Lag Triple Exponential Moving Average - тройное экспоненциальное среднее с нулевой задержкой.