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Zero_Lag_TEMA - MetaTrader 5脚本

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零滞后三重指数移动平均线指标。

它有两个可配置的参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

ZLTEMA = TEMA1 + Diff

其中:

Diff = TEMA1 - TEMA2
TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6
EMA6 = EMA(EMA5, Period)
EMA5 = EMA(EMA3, Period)
EMA4 = EMA(TEMA1, Period)
TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3
EMA3 = EMA(EMA2, Period)
EMA2 = EMA(EMA1, Period)
EMA1 = EMA(Applied price, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21255

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。

Adaptable_CCI Adaptable_CCI

Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。

AV AV

AV (平均波动率) - 简单的平均波动率振荡器。