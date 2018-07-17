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零滞后三重指数移动平均线指标。
它有两个可配置的参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
ZLTEMA = TEMA1 + Diff
其中:
Diff = TEMA1 - TEMA2 TEMA2 = 3*(EMA4-EMA5)+EMA6 EMA6 = EMA(EMA5, Period) EMA5 = EMA(EMA3, Period) EMA4 = EMA(TEMA1, Period) TEMA1 = 3*(EMA1-EMA2)+EMA3 EMA3 = EMA(EMA2, Period) EMA2 = EMA(EMA1, Period) EMA1 = EMA(Applied price, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21255
Tom_Demark_Moving_Average
Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。Stochastic_Bar
一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。
Adaptable_CCI
Adaptable_CCI 振荡器。 除了计算价格类型和周期外，该指标与标准指标不同，允许您更改参数，例如计算范围，修正系数和平滑方法。AV
AV (平均波动率) - 简单的平均波动率振荡器。