通常 CCI 计算使用平均值 (简单移动平均值) 和平均偏差。 这产生了我们都在使用的众所周知的 CCI。

可以通过多种方式实现更平滑的结果。 在用于计算 (平均值或偏差) 之前可以平滑价格，然后可以替换平均值和偏差。

在此版本中，平均值替换为 T3，偏差替换为 EMA 偏差。 不使用 T3 偏差的原因很简单: T3 偏差可能是负的，这令其不适合用于 CCI 计算，但在任何情况下，这个结果都响应快速 (如预期的那样) 并且它也比原来的 CCI 更平滑 (也符合预期)。