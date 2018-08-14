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CCI T3 基准 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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通常 CCI 计算使用平均值 (简单移动平均值) 和平均偏差。 这产生了我们都在使用的众所周知的 CCI。

可以通过多种方式实现更平滑的结果。 在用于计算 (平均值或偏差) 之前可以平滑价格，然后可以替换平均值和偏差。

在此版本中，平均值替换为 T3，偏差替换为 EMA 偏差。 不使用 T3 偏差的原因很简单: T3 偏差可能是负的，这令其不适合用于 CCI 计算，但在任何情况下，这个结果都响应快速 (如预期的那样) 并且它也比原来的 CCI 更平滑 (也符合预期)。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21253

沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX 沙夫 (Schaff) 趋势周期 - Jurik Volty 自适应 RSX

该指标是沙夫 (Schaff) 趋势周期，使用 Jurik Volty 自适应 RSX 进行计算。 默认的适应周期保持相当长，只是为了令适应的效果更加明显。

TEMA Jurik Volty 自适应 TEMA Jurik Volty 自适应

TEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 TEMA 自适应。

3 规则 MACD 3 规则 MACD

传统的 MACD 通过 3 个额外的规则/过滤器变得更强大。

RSI (var) Jurik 平滑均线 RSI (var) Jurik 平滑均线

RSI (var) 使用 Jurik MA