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一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。 直方图颜色取决于指示线彼此之间以及超买/超卖线的位置。
它有七个可配置参数:
- %K period - 随机振荡器 K 线周期;
- %D period - 随机振荡器 D 线周期;
- Slowing - 随机振荡器慢线周期;
- Method - 随机振荡器计算方法;
- Price field - 随机振荡器的计算价格类型;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
颜色:
- K > D 且 K < Overbought - 绿色;
- K > D 且 K > Overbought - 浅绿色;
- K < D 且 K > Oversold - 红色;
- K < D 且 K < Oversold - 橙色.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21252
弹弓
弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。Rj_SlidingRangeRj_Digit
Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。
Tom_Demark_Moving_Average
Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。Zero_Lag_TEMA
零滞后三重指数移动平均线指标。