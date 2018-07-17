一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。 直方图颜色取决于指示线彼此之间以及超买/超卖线的位置。

它有七个可配置参数:

%K period - 随机振荡器 K 线周期;

- 随机振荡器 K 线周期; %D period - 随机振荡器 D 线周期;

- 随机振荡器 D 线周期; Slowing - 随机振荡器慢线周期;

- 随机振荡器慢线周期; Method - 随机振荡器计算方法;

- 随机振荡器计算方法; Price field - 随机振荡器的计算价格类型;

- 随机振荡器的计算价格类型; Overbought - 超买等级;

- 超买等级; Oversold - 超卖等级。