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Stochastic_Bar - MetaTrader 5脚本

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一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。 直方图颜色取决于指示线彼此之间以及超买/超卖线的位置。

它有七个可配置参数:

  • %K period - 随机振荡器 K 线周期;
  • %D period - 随机振荡器 D 线周期;
  • Slowing - 随机振荡器慢线周期;
  • Method - 随机振荡器计算方法;
  • Price field - 随机振荡器的计算价格类型;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

颜色:

  • K > D 且 K < Overbought - 绿色;
  • K > D 且 K > Overbought - 浅绿色;
  • K < D 且 K > Oversold - 红色;
  • K < D 且 K < Oversold - 橙色.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21252

弹弓 弹弓

弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记。

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。

Zero_Lag_TEMA Zero_Lag_TEMA

零滞后三重指数移动平均线指标。