Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.

Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).

PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.