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Индикаторы

Slingshot - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1489
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Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами:

  • Зеленый - движение вверх;
  • Красный - движение вниз;
  • Лимонно-зеленый - откат вверх или зарождение движения вверх;
  • Оранжевый - откат вниз или зарождение движения вниз;
  • Серый - нейтральное состояние рынка.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Signal period - период сигнальной линии;
  • Signal price - цена расчета сигнальной линии.

Расчет:

SValue = PriceSV - PriceSV[Period1]
Signal = PriceSig - PriceSig[Period2]

где:

PriceSV - SMA(1, Applied price)
PriceSig - SMA(1, Signal price)
Period1 - Period
Period2 - Signal period

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.

Rex Rex

Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).

PDI PDI

PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.