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Slingshot - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами:
- Зеленый - движение вверх;
- Красный - движение вниз;
- Лимонно-зеленый - откат вверх или зарождение движения вверх;
- Оранжевый - откат вниз или зарождение движения вниз;
- Серый - нейтральное состояние рынка.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Signal period - период сигнальной линии;
- Signal price - цена расчета сигнальной линии.
Расчет:
Signal = PriceSig - PriceSig[Period2]
где:
PriceSig - SMA(1, Signal price)
Period1 - Period
Period2 - Signal period
Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.Tom_Demark_Moving_Average
Индикатор Tom_Demark_Moving_Average - скользящая средняя на основе утверждений Демарка об идентификации тренда.
Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).PDI
PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.