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Индикаторы

Rex - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1976
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Истинное значение бара (TVB - True Value of Bar) дает представление о том, насколько здоровым является рынок. Rex Oscillator - это скользящее среднее значений TVB.

Когда значение линии Rex осциллятора становится положительным на медвежьем рынке, это указывает на разворот вверх.

Аналогичным образом, отрицательное значение линии на бычьем рынке, указывает на разворот вниз.

Помимо этого, пересечения линий Rex и Signal осциллятора возможно использовать в качестве предупреждающих сигналов.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Rex period - период расчета линии осциллятора;
  • Rex method - метод расчета линии осциллятора;
  • Signal period - период расчета сигнальной линии;
  • Signal method - метод расчета сигнальной линии.

Расчет:

Rex = MA(TVB, Rex period, Rex method)
Signal = MA(Rex, Signal period, Signal method)

где:

TVB = 3*Close - (Low + Open + High)

Slingshot Slingshot

Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами.

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

Простой индикатор на основе стандартного стохастика. Помимо линий Main и Signal стандартного стохастика, рисует цветную гистограмму между двумя этими линиями.

PDI PDI

PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.

MV_OBV MV_OBV

В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.