行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。

Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。

一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。

Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。