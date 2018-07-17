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弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记:
- Green - 向上走势;
- Red - 向下走势;
- Lime green - 向上滚动或开始向上走势;
- Orange - 向下滚动或开始向下走势;
- Gray - 中性行情。
该指标有四个配置参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算价格类型;
- Signal period - 信号线周期;
- Signal price - 信号线计算价格类型。
计算:
SValue = PriceSV - PriceSV[Period1] Signal = PriceSig - PriceSig[Period2]
其中:
PriceSV - SMA(1, Applied price) PriceSig - SMA(1, Signal price) Period1 - Period Period2 - Signal period
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21250
Rj_SlidingRangeRj_Digit
Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。Rex
行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。
Stochastic_Bar
一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。Tom_Demark_Moving_Average
Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。