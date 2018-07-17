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弹弓 - MetaTrader 5脚本

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弹弓振荡器在图表中显示价格动量直方图和信号线。 未来价格走势的可能方向在直方图中用不同的颜色标记:

  • Green - 向上走势;
  • Red - 向下走势;
  • Lime green - 向上滚动或开始向上走势;
  • Orange - 向下滚动或开始向下走势;
  • Gray - 中性行情。

该指标有四个配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算价格类型;
  • Signal period - 信号线周期;
  • Signal price - 信号线计算价格类型。

计算:

SValue = PriceSV - PriceSV[Period1]
Signal = PriceSig - PriceSig[Period2]

其中:

PriceSV - SMA(1, Applied price)
PriceSig - SMA(1, Signal price)
Period1 - Period
Period2 - Signal period

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21250

Rj_SlidingRangeRj_Digit Rj_SlidingRangeRj_Digit

Rj_SlidingRangeRj 通道指标可将指标级别舍入到所需的位数。

Rex Rex

行情可能反转的指标，基于真实柱线数值 (柱线的真实数值)。

Stochastic_Bar Stochastic_Bar

一款基于标准随机振荡器的简单指标。 沿用标准随机振荡器的主线和信号线，它还在这两条线之间绘制彩色直方图。

Tom_Demark_Moving_Average Tom_Demark_Moving_Average

Tom_Demark_Moving_Average 指标是一条移动平均线，基于 Demark 所陈述的有关趋势识别。