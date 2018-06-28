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Индикаторы

PDI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1631
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference. Если разница цен положительна, то метка ставится на цену Low текущей свечи, если отрицательна - на цену High.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Price difference - порог разницы цен;
  • Applied price - цена расчета.

Rex Rex

Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).

Slingshot Slingshot

Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами.

MV_OBV MV_OBV

В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.

MM MM

Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.