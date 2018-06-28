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PDI - индикатор для MetaTrader 5
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PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference. Если разница цен положительна, то метка ставится на цену Low текущей свечи, если отрицательна - на цену High.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Price difference - порог разницы цен;
- Applied price - цена расчета.
Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).Slingshot
Индикатор-осциллятор Slingshot отображает на графике гистограмму моментума цены и сигнальную линию. Вероятное направление будущего движения цены помечается на гистограмме разными цветами.
В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.MM
Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.