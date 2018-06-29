Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.