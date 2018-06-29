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Rj_SlidingRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Rj_SlidingRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Rj_SlidingRange.ex5.
Рис.1. Индикатор Rj_SlidingRange_HTF
Ang_Zad_C
Трендовый индикатор из основной и сигнальной линий, выполненный в виде цветного облака.Exp_ColorXDerivative
Торговая система на сигналах индикатора ColorXDerivative.
Rj_RMA_HTF
Индикатор Rj_RMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Rj_SlidingRange_Cloud
Индикатор Rj_SlidingRange, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.