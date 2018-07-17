与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。

Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。

Rj_SlidingRange 指标以 DRAW_FILLING 样式制作颜色背景，令其在许多情况下更具说明性。

PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。