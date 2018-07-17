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Rj_RMA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Rj_RMA.mq5 (11.96 KB) 预览
Rj_RMA_HTF.mq5 (15.84 KB) 预览
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Rj_RMA 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 Rj_RMA.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 Rj_RMA_HTF

图例 1. 指标 Rj_RMA_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21244

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。

MV_OBV MV_OBV

与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。

Rj_SlidingRange_Cloud Rj_SlidingRange_Cloud

Rj_SlidingRange 指标以 DRAW_FILLING 样式制作颜色背景，令其在许多情况下更具说明性。

PDI PDI

PDI (价格差异) 是一款简单的信号指标，计算前一根和当前柱线之间价格差值。 若前一根的价格类型差值高于当前柱线的价格类型差值，则在烛条上显示信号标记。