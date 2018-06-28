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Индикаторы

MV_OBV - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1537
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров. Отрицательные значения рисуются красным цветом, положительные - зеленым.

Расчет:

MVOBV = PrevMVOBV + TotalVote * Volume

где:

TotalVote = HighVote + LowVote + CloseVote

  • Если High > PrevHigh:

    HighVote = 1

  • Если High < PrevHigh:

    HighVote = -1

  • Если Low > PrevLow:

    LowVote = 1

  • Если Low < PrevLow:

    LowVote = -1

  • Если Close > PrevClose:

    CloseVote = 1

  • Если Close < PrevClose:

    CloseVote = -1

PDI PDI

PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.

Rex Rex

Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).

MM MM

Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.

FIR FIR

Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).