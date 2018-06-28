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MV_OBV - индикатор для MetaTrader 5
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В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров. Отрицательные значения рисуются красным цветом, положительные - зеленым.
Расчет:
где:
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Если High > PrevHigh:HighVote = 1
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Если High < PrevHigh:HighVote = -1
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Если Low > PrevLow:LowVote = 1
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Если Low < PrevLow:LowVote = -1
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Если Close > PrevClose:CloseVote = 1
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Если Close < PrevClose:CloseVote = -1
PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.Rex
Индикатор вероятных разворотов рынка на основе истинного значения бара (True Value of Bar).