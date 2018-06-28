В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров. Отрицательные значения рисуются красным цветом, положительные - зеленым.