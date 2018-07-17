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指标

MV_OBV - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1671
等级:
(7)
已发布:
MV_OBV.mq5 (7.86 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。

指标没有可配置的参数。 负数值以 红色 绘制，正数值以 绿色 绘制。

计算:

MVOBV = PrevMVOBV + TotalVote * Volume

其中:

TotalVote = HighVote + LowVote + CloseVote

  • 如果 High > PrevHigh:

    HighVote = 1

  • 如果 High < PrevHigh:

    HighVote = -1

  • 如果 Low > PrevLow:

    LowVote = 1

  • 如果 Low < PrevLow:

    LowVote = -1

  • 如果 Close > PrevClose:

    CloseVote = 1

  • 如果 Close < PrevClose:

    CloseVote = -1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21241

MM MM

MM (市场模式) 振荡器能够评估市场状态: 趋势状态或周期状态。

FIR FIR

FIR (有限脉冲响应滤波器) 指标是一款对称加权滤波器。

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。

Rj_RMA_HTF Rj_RMA_HTF

Rj_RMA 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。