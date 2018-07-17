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与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。
指标没有可配置的参数。 负数值以 红色 绘制，正数值以 绿色 绘制。
计算:
MVOBV = PrevMVOBV + TotalVote * Volume
其中:
TotalVote = HighVote + LowVote + CloseVote
-
如果 High > PrevHigh:
HighVote = 1
-
如果 High < PrevHigh:
HighVote = -1
-
如果 Low > PrevLow:
LowVote = 1
-
如果 Low < PrevLow:
LowVote = -1
-
如果 Close > PrevClose:
CloseVote = 1
-
如果 Close < PrevClose:
CloseVote = -1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21241
Rj_SlidingRange_HTF
Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。Rj_RMA_HTF
Rj_RMA 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。