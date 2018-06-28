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FIR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).
Имеет один настраиваемый параметр:
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
FIR = (Price(0) + 2*Price(1) + 2*Price(2) + Price(3)) / 6
где:
Price = SMA(1, Applied price)
MM
Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.MV_OBV
В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.
EURX
Индикатор EURX отображает индекс EUR.EMA_With_Trend_Adjustment
EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.