Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.

В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.