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Индикаторы

FIR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1424
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

FIR = (Price(0) + 2*Price(1) + 2*Price(2) + Price(3)) / 6

где:

Price = SMA(1, Applied price)

MM MM

Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.

MV_OBV MV_OBV

В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.

EURX EURX

Индикатор EURX отображает индекс EUR.

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.