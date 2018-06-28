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MM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Delta - коэффициент для расчета волн рынка;
- Fraction - половина ширины канала.
Расчет:
Mode = SMA(BP, Period2)
Peak = Fraction * SMA(FPeak, 50)
Valley = Fraction * SMA(FValley, 50)
Peak = Fraction * SMA(FPeak, 50)
Valley = Fraction * SMA(FValley, 50)
где:
BP = 0.25 * (1-Alpha) * (High + Low - High[2] - Low[2]) + Beta * (1+Alpha) * PrevBP - Alpha * BP[2]
Если PrevBP > BP и PrevBP > BP[2]:
FPeak = PrevBP
иначе:
FPeak = PrevFPeak
Если PrevBP < BP и PrevBP < BP[2]:
FValley = PrevBP
иначе:
FValley = PrevFValley
Period2 = 2*Period + 5
Alpha = Gamma - Sqrt(Gamma*Gamma - 1),
Gamma = 1/cos(4*Pi*Delta/Period),
Beta = cos(2*Pi/Period)
Alpha = Gamma - Sqrt(Gamma*Gamma - 1),
Gamma = 1/cos(4*Pi*Delta/Period),
Beta = cos(2*Pi/Period)
MV_OBV
В отличие от стандартного On Balance Volume, рассчитываемого только по ценам Close, индикатор MultiVote OBV рассчитывается по ценам HLC, что привело к большей его чувствительности.PDI
PDI (Price Difference) - простой сигнальный индикатор разницы цен на прошлом и текущем барах. Отображает в виде сигнальных меток свечи, на которых прошлая цена Applied price больше текущей на заданную величину Price difference.