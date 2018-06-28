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EURX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EURX отображает индекс EUR.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Applied price - цена расчета индекса;
- Reverse - зеркально отобразить график по вертикали (Yes/No).
Расчет:
Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURSEK и EURCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно. Так же стоит помнить, что при первом запуске или смене таймфрейма, индикатору требуется время на подгрузку необходимой истории по всем этим инструментам.
Индикатор работает на графике любого инструмента.
Рис.1. График индекса евро
Рис.2. Инвертированный график индекса евро
Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).MM
Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.
EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.DI_Cluster
Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.