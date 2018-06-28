Индикатор EURX отображает индекс EUR.

Имеет два настраиваемых параметра:

Расчет:

EURX = 34.38805726 × EURUSD0.3155 × EURGBP0.3056 × EURJPY0.1891 × EURSEK0.0785 × EURCHF0.1113

Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURSEK и EURCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно. Так же стоит помнить, что при первом запуске или смене таймфрейма, индикатору требуется время на подгрузку необходимой истории по всем этим инструментам.