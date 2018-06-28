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Индикаторы

EURX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1417
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор EURX отображает индекс EUR.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Applied price - цена расчета индекса;
  • Reverse - зеркально отобразить график по вертикали (Yes/No).

Расчет:

EURX = 34.38805726 × EURUSD0.3155 × EURGBP0.3056 × EURJPY0.1891 × EURSEK0.0785 × EURCHF0.1113

Обратите внимание, что для работы индикатора требуется наличие на сервере валютных пар: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURSEK и EURCHF. При отсутствии любой из них, индикатор будет рассчитан неверно. Так же стоит помнить, что при первом запуске или смене таймфрейма, индикатору требуется время на подгрузку необходимой истории по всем этим инструментам.

Индикатор работает на графике любого инструмента.

Рис.1. График индекса евро

Рис.1. График индекса евро


Рис.2. Инвертированный график индекса евро

Рис.2. Инвертированный график индекса евро

FIR FIR

Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).

MM MM

Индикатор-осциллятор MM (Market Mode) позволяет определить, в каком состоянии находится рынок: в трендовом или циклическом.

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.

DI_Cluster DI_Cluster

Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.