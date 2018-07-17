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MM (市场模式) 振荡器能够评估市场状态: 趋势状态或周期状态。
它有三个可配置参数:
- Period - 计算周期;
- Delta - 计算市场波动的系数;
- Fraction - 通道的半宽。
计算:
Mode = SMA(BP, Period2) Peak = Fraction * SMA(FPeak, 50) Valley = Fraction * SMA(FValley, 50)
其中:
BP = 0.25 * (1-Alpha) * (High + Low - High[2] - Low[2]) + Beta * (1+Alpha) * PrevBP - Alpha * BP[2]
如果 PrevBP > BP and PrevBP > BP[2]:
FPeak = PrevBP
否则:
FPeak = PrevFPeak
如果 PrevBP < BP and PrevBP < BP[2]:
FValley = PrevBP
否则:
FValley = PrevFValley
Period2 = 2*Period + 5 Alpha = Gamma - Sqrt(Gamma*Gamma - 1), Gamma = 1/cos(4*Pi*Delta/Period), Beta = cos(2*Pi/Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21240
MV_OBV
与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。Rj_SlidingRange_HTF
Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。