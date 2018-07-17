MM (市场模式) 振荡器能够评估市场状态: 趋势状态或周期状态。

它有三个可配置参数:

计算:

Mode = SMA(BP, Period2) Peak = Fraction * SMA(FPeak, 50) Valley = Fraction * SMA(FValley, 50)

其中:

BP = 0.25 * (1-Alpha) * (High + Low - High[2] - Low[2]) + Beta * (1+Alpha) * PrevBP - Alpha * BP[2]

如果 PrevBP > BP and PrevBP > BP[2]:

FPeak = PrevBP

否则:

FPeak = PrevFPeak

如果 PrevBP < BP and PrevBP < BP[2]:

FValley = PrevBP

否则:

FValley = PrevFValley

Period2 = 2*Period + 5 Alpha = Gamma - Sqrt(Gamma*Gamma - 1), Gamma = 1/cos(4*Pi*Delta/Period), Beta = cos(2*Pi/Period)