代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MM - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1109
等级:
(5)
已发布:
MM.mq5 (12.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MM (市场模式) 振荡器能够评估市场状态: 趋势状态或周期状态。

它有三个可配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Delta - 计算市场波动的系数;
  • Fraction - 通道的半宽。

计算:

Mode = SMA(BP, Period2)
Peak = Fraction * SMA(FPeak, 50)
Valley = Fraction * SMA(FValley, 50)

其中:

BP = 0.25 * (1-Alpha) * (High + Low - High[2] - Low[2]) + Beta * (1+Alpha) * PrevBP - Alpha * BP[2]

如果 PrevBP > BP and PrevBP > BP[2]:

FPeak = PrevBP

否则:

FPeak = PrevFPeak

如果 PrevBP < BP and PrevBP < BP[2]:

FValley = PrevBP

否则:

FValley = PrevFValley
Period2 = 2*Period + 5
Alpha = Gamma - Sqrt(Gamma*Gamma - 1),
Gamma = 1/cos(4*Pi*Delta/Period),
Beta = cos(2*Pi/Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21240

FIR FIR

FIR (有限脉冲响应滤波器) 指标是一款对称加权滤波器。

EURX EURX

EURX 指标显示 EUR 指数。

MV_OBV MV_OBV

与标准的平衡交易量仅按收盘价计算不同，MultiVote OBV 指标是根据 HLC 价格计算的，这导致其具有更高的灵敏度。

Rj_SlidingRange_HTF Rj_SlidingRange_HTF

Rj_SlidingRange 指标，在其输入参数中可以改变指标时间帧。