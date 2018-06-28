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Индикаторы

EMA_With_Trend_Adjustment - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1310
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(5)
Опубликован:
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EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Alpha - коэффициент для расчета EMA;
  • Beta - коэффициент для расчета трендовой составляющей;
  • Use Trend Adjustment - использовать коррекцию по тренду (Yes/No);
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

EMATA = Alpha * Price + (1-Alpha) * (PrevEMATA + Trend)
Trend = Beta * (EMATA - PrevEMATA) + (1 - Beta) * PrevTrend

где:

Price - SMA(1, Applied price)

Рис.1. Трендовая составляющая не используется.

Рис.1. Трендовая составляющая не используется.

Рис.2. Трендовая составляющая используется.

Рис.2. Трендовая составляющая используется.

EURX EURX

Индикатор EURX отображает индекс EUR.

FIR FIR

Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).

DI_Cluster DI_Cluster

Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.

CI CI

Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.