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EMA_With_Trend_Adjustment - индикатор для MetaTrader 5
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EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Alpha - коэффициент для расчета EMA;
- Beta - коэффициент для расчета трендовой составляющей;
- Use Trend Adjustment - использовать коррекцию по тренду (Yes/No);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Trend = Beta * (EMATA - PrevEMATA) + (1 - Beta) * PrevTrend
где:
Рис.1. Трендовая составляющая не используется.
Рис.2. Трендовая составляющая используется.
Индикатор EURX отображает индекс EUR.FIR
Индикатор FIR - симметрично-взвешенный фильтр (Finite Impulse Response Filter).
Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.CI
Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.