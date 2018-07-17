EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。

DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。