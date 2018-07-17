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EURX 指标显示 EUR 指数。
它有两个可配置的参数:
- Applied price - 计算指数的价格类型;
- Reverse - 是否垂直倒置显示图表 (Yes/No)。
计算:
EURX = 34.38805726 × EURUSD0.3155 × EURGBP0.3056 × EURJPY0.1891 × EURSEK0.0785 × EURCHF0.1113
请注意，若令指标操作，服务器上必须提供以下货币对: EURUSD，EURGBP，EURJPY，EUR SEK 和 EURCHF。 如果其中任何一个缺失，指标计算将被出错。 您还应该记住，如果首次启动或者切换时间帧，指标将需要一些时间来加载所有这些品种所需的历史记录。
该指标适用于任何金融产品的图表。
图例 1. EUR 指数图表
图例 2. 倒置的 EUR 指数图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21235
EMA_With_Trend_Adjustment
EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。DI_Cluster
DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。