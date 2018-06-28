CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DI_Cluster - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1789
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Lines mode - выбор режима отображения линий:
    • ADX - линии ADX;
    • +DI - линии +DI;
    • -DI - линии -DI.
  • First ADX period - период расчета первого ADX;
  • Second ADX period - период расчета второго ADX;
  • Third ADX period - период расчета третьего ADX.
Интерпретация сигналов линий +DI и -DI - пересечение всех трех линий индикатора.

Рис.1. Линии ADX

Рис.1. Линии ADX


Рис.2. Линии +DI

Рис.2. Линии +DI


Рис.3. Линии -DI

Рис.3. Линии -DI

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.

EURX EURX

Индикатор EURX отображает индекс EUR.

CI CI

Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.

Test_values_print Test_values_print

Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.