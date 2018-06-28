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DI_Cluster - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Lines mode - выбор режима отображения линий:
- ADX - линии ADX;
- +DI - линии +DI;
- -DI - линии -DI.
- First ADX period - период расчета первого ADX;
- Second ADX period - период расчета второго ADX;
- Third ADX period - период расчета третьего ADX.
Рис.1. Линии ADX
Рис.2. Линии +DI
Рис.3. Линии -DI
EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.EURX
Индикатор EURX отображает индекс EUR.
Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.Test_values_print
Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.