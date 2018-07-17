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EMA_With_Trend_Adjustment - MetaTrader 5脚本

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EMA_With_Trend_Adjustment - 一条带指数平滑并经趋势分量校正的移动平均线。

该指标有四个配置参数:

  • Alpha - 计算 EMA 的系数;
  • Beta - 计算趋势分量的系数;
  • Use Trend Adjustment - 是否使用趋势校正 (Yes/No);
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

EMATA = Alpha * Price + (1-Alpha) * (PrevEMATA + Trend)
Trend = Beta * (EMATA - PrevEMATA) + (1 - Beta) * PrevTrend

其中:

Price - SMA(1, Applied price)

图例 1. 未使用趋势分量。

图例 1. 未使用趋势分量。

图例 2. 使用趋势分量。

图例 2. 使用趋势分量。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21232

DI_Cluster DI_Cluster

DI_Cluster 指标表示三个不同参数的 ADX 指标。 与标准 ADX 不同，DI Cluster 的阈值水平不是固定的，而是由三条指标线的交叉点决定的。 您可以选择要显示的三行标准 ADX 中的任何一条: ADX 趋势强度线本身，以及 +DI 或 -DI 线。

CI CI

CI (拥塞标识符) 指标。 它显示有多少根以前的柱线价格处于当前柱线收盘价 +/- Delta 点数所形成的通道内。 它还显示计数器值阈值级别，并标记计数器高于或低于该级别的位置。

EURX EURX

EURX 指标显示 EUR 指数。

FIR FIR

FIR (有限脉冲响应滤波器) 指标是一款对称加权滤波器。