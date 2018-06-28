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CI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Delta - отступ от цены в пунктах вверх/вниз, образующий ширину канала;
- Level - пороговый уровень количества баров внутри канала.
Расчет:
где:
- count - количество баров с ценой CLose внутри коридора Close+Delta - Close-Delta.
Сигнальные указатели:
Если PrevCI < Level и CI > Level:
Если PrevCI > Level и CI < Level:
- Out - сигнал превышения уровня Level;
- In - сигнал обратного входа внутрь уровня Level после его превышения.
Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.EMA_With_Trend_Adjustment
EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.
Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.XPeriodCandle_HTF
Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.