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Индикаторы

CI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1532
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Индикатор-счетчик CI (Congestion Identifier). Отображает, сколько баров до текущего цена находилась внутри коридора, образованного ценой Close текущего бара +/- Delta в пунктах. Также отображает пороговый уровень величины счетчика и метки, в которых счетчик становится выше или ниже этого уровня.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Delta - отступ от цены в пунктах вверх/вниз, образующий ширину канала;
  • Level - пороговый уровень количества баров внутри канала.

Расчет:

CI = count

где:

  • count - количество баров с ценой CLose внутри коридора Close+Delta - Close-Delta.

Сигнальные указатели:

Если PrevCI < Level и CI > Level:

Out = Level

Если PrevCI > Level и CI < Level:

In = Level
  • Out - сигнал превышения уровня Level;
  • In - сигнал обратного входа внутрь уровня Level после его превышения.

DI_Cluster DI_Cluster

Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.

EMA_With_Trend_Adjustment EMA_With_Trend_Adjustment

EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.

Test_values_print Test_values_print

Простой включаемый файл для вывода на печать значений переменных и их имен.

XPeriodCandle_HTF XPeriodCandle_HTF

Индикатор XPeriodCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.