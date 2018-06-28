Индикатор DI_Cluster представляет собой три ADX с разными параметрами. В отличии от стандартного ADX, пороговые уровни DI Cluster не являются постоянной величиной, а определяются пересечениями трех линий индикатора. Для отображения можно выбрать любые из трех линий стандартного ADX: собственно линии силы тренда ADX, а также линии +DI или -DI.

EMA_With_Trend_Adjustment - скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием и коррекцией по трендовой составляющей.