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Jurik Volty 多时间帧 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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关于 Jurik 平滑有一部分鲜为人知: Jurik 平滑是自适应指标。

它正在使用有时被称为 Jurik Volty (一种行情波动) 的东西进行适应。 这款指标，计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。 参数很简单:

  • Timeframe.
  • Volatility period.
  • Price.

Jurik Volty 相比，在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，并有 3 个 "特殊" 时间帧:

  • 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
  • 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
  • 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。

附言: 不要忘记指标不是方向性的。 颜色变化显示出高于或低于平均波动率的时期 - 而不是行情价格的预期方向。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21230

Jurik Volty Jurik Volty

Jurik Volty 指标计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。

CCI 挤压多时间帧 CCI 挤压多时间帧

与 CCI 挤压指标相比，此版本是独立的多时间帧版本 (其工作不需要其它指标)。

EMA Jurik Volty 自适应 EMA Jurik Volty 自适应

EMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 EMA 自适应。

DEMA Jurik Volty 自适应 DEMA Jurik Volty 自适应

DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。