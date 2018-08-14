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关于 Jurik 平滑有一部分鲜为人知: Jurik 平滑是自适应指标。
它正在使用有时被称为 Jurik Volty (一种行情波动) 的东西进行适应。 这款指标，计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。 参数很简单:
- Timeframe.
- Volatility period.
- Price.
与 Jurik Volty 相比，在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，并有 3 个 "特殊" 时间帧:
- 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
- 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
- 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
附言: 不要忘记指标不是方向性的。 颜色变化显示出高于或低于平均波动率的时期 - 而不是行情价格的预期方向。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21230
Jurik Volty
Jurik Volty 指标计算波动率升高或降低的周期，并作为独立指标显示。CCI 挤压多时间帧
与 CCI 挤压指标相比，此版本是独立的多时间帧版本 (其工作不需要其它指标)。
EMA Jurik Volty 自适应
EMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 EMA 自适应。DEMA Jurik Volty 自适应
DEMA Jurik Volty 自适应利用 Jurik Volty 来令 DEMA 自适应。